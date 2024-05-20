Через три месяца после начала массовой закупки боеприпасов для Украины чешские чиновники делятся разными оценками того, как это происходит. Об этом пишет Defense News.
"Инициатива под руководством Чехии по финансированию и срочной закупке артиллерийских боеприпасов для Украины стабильно продвигается - первые 180 000 снарядов были заказаны, и они должны поступить до июня", - сказал Франтишек Шульц, первый заместитель министра обороны Чешской Республики.
По его словам, Прага активно сотрудничает со странами-партнерами, чтобы получить дополнительные финансовые ресурсы и обеспечить "постоянные поставки боеприпасов" в Украину в ближайшие месяцы.
"Однако не все официальные лица, похоже, разделяют такой же оптимистичный взгляд на состояние смелого предложения, которое предусматривает закупку крайне необходимых 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов на мировом рынке. ... Президент Чехии Петр Павел сказал, что инициатива не продвигается так быстро, как предполагалось, отчасти из-за того, что российское правительство знало подробности операции", - пишет издание.
По словам главы Чешского государства, "чем больше людей знают об инициативе, тем больше конкуренция".
"С одной стороны, это нужно было обнародовать, чтобы заручиться поддержкой других стран, но с другой мы также раскрыли свои карты", - сказал Павел.
Издание отмечает, что перейти тонкую грань между прозрачностью и незаметностью было сложно для союзников Киева. Поскольку на протяжении всей войны в Украине некоторые пытались совместить беспокойство по поводу того, что слишком много раскрывают свои планы Москве, и быть максимально ответственным.
"Также растет беспокойство относительно возможности того, что Россия перехватит оперативные детали закупок, связанных с Украиной, после утечки телеконференции ВВС Германии о возможной отправке в Киев крылатых ракет Taurus", - говорится в материале.
Шульц добавил, что выполнение требований безопасности и специфических требований Вооруженных сил Украины также "занимает очень много времени", при этом "важно передать неотложность ситуации в Украине и критическую потребность в поддержке".
"Чешская инициатива" по закупке снарядов для Украины
В течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и в конце концов нашла 800 тысяч боеприпасов. Министерство обороны страны заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также ряда других государств.
Также УНИАН сообщал, что Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины. Страна выделила 35 млн евро на боеприпасы для Киева.
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