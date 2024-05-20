Не все официальные лица разделяют оптимистичный взгляд на продвижение смелого предложения.

Через три месяца после начала массовой закупки боеприпасов для Украины чешские чиновники делятся разными оценками того, как это происходит. Об этом пишет Defense News.

"Инициатива под руководством Чехии по финансированию и срочной закупке артиллерийских боеприпасов для Украины стабильно продвигается - первые 180 000 снарядов были заказаны, и они должны поступить до июня", - сказал Франтишек Шульц, первый заместитель министра обороны Чешской Республики.

По его словам, Прага активно сотрудничает со странами-партнерами, чтобы получить дополнительные финансовые ресурсы и обеспечить "постоянные поставки боеприпасов" в Украину в ближайшие месяцы.

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"Однако не все официальные лица, похоже, разделяют такой же оптимистичный взгляд на состояние смелого предложения, которое предусматривает закупку крайне необходимых 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов на мировом рынке. ... Президент Чехии Петр Павел сказал, что инициатива не продвигается так быстро, как предполагалось, отчасти из-за того, что российское правительство знало подробности операции", - пишет издание.

По словам главы Чешского государства, "чем больше людей знают об инициативе, тем больше конкуренция".

"С одной стороны, это нужно было обнародовать, чтобы заручиться поддержкой других стран, но с другой мы также раскрыли свои карты", - сказал Павел.

Издание отмечает, что перейти тонкую грань между прозрачностью и незаметностью было сложно для союзников Киева. Поскольку на протяжении всей войны в Украине некоторые пытались совместить беспокойство по поводу того, что слишком много раскрывают свои планы Москве, и быть максимально ответственным.

"Также растет беспокойство относительно возможности того, что Россия перехватит оперативные детали закупок, связанных с Украиной, после утечки телеконференции ВВС Германии о возможной отправке в Киев крылатых ракет Taurus", - говорится в материале.

Шульц добавил, что выполнение требований безопасности и специфических требований Вооруженных сил Украины также "занимает очень много времени", при этом "важно передать неотложность ситуации в Украине и критическую потребность в поддержке".

"Чешская инициатива" по закупке снарядов для Украины

В течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и в конце концов нашла 800 тысяч боеприпасов. Министерство обороны страны заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также ряда других государств.

Также УНИАН сообщал, что Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины. Страна выделила 35 млн евро на боеприпасы для Киева.

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