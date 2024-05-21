МИД страны-агрессора готовит документы для магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге.

В Российской Федерации ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

"Сейчас ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов", - пояснили в ГлавУпДК.

Там рассказали, что "готовится пакет документов (устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, положение о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), касающийся общества с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации.

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"А также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств", - пишут российские издания.

Отмечается, что магазины будут работать по принципу советских "Березок". Цены в них будут установлены в рублях, долларах и евро, а попасть туда можно только при получении аккредитации МИД РФ. После приобретения товаров дипломатам планируют выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе.

"Магазины ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга", - уточнили в пресс-службе МИД РФ.

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