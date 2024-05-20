Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета.

По состоянию на 12:05 GMT нефть марки Brent упала на 35 центов, до 83,63 доллара за баррель. В то же время, июньский контракт на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI), срок действия которого истекает во вторник, снизился на 43 цента, до 79,63 долларов за баррель. Более активный июльский контракт показал снижение на 38 центов, до 79,2 долларов. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД Ирана погибли в результате аварии вертолета в горной местности вблизи границы с Азербайджаном. Раиси долго считали потенциальным преемником верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Эксперты считают, что смерть президента не должна повлиять на нефтяную политику, поскольку Хаменеи имеет последнее слово во всех государственных делах Ирана.

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Фактором увеличения цен могло стать то, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отложил свой визит в Японию, который должен был начаться в понедельник, из-за проблем со здоровьем своего отца.

Впрочем, это не повлияло на ситуацию, ведь мир привык к лидерству наследного принца Саудовской Аравии.

"Независимо от этой проблемы со здоровьем, ожидается продолжение саудовской стратегии", - говорит Сол Кавоник, энергетический аналитик MST Marquee.

"Рынок кажется все более неуязвимым к событиям на геополитическом фронте", - говорит в свою очередь Уоррен Паттерсон, руководитель отдела сырьевой стратегии ING.

Цены на нефть - динамика

Напомним, в пятницу цены на нефть выросли, причем эталонный сорт Brent впервые за три недели завершил неделю ростом на признаках улучшения мирового спроса.

Среди причин такой динамики эксперты указывали на общее улучшение мирового спроса на нефть, что было вызвано, в частности, сокращением запасов нефти в США.

А за неделю до этого сообщалось, что цены на нефть достигли недельного максимума. Это произошло, в частности, из-за беспокойства относительно эскалации в секторе Газа.

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