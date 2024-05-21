Языковед объяснил, какое ударение использовать в слове "пані".

Часто во время каких-то официальных мероприятий можно услышать обращение "Пані та панове". Но иногда говорят "Пані та панове". Известный в Украине учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, где правильно ставить ударение.

"Слово "пані" – не склоняемое. Поэтому обращение "пані" во множественном числе – нормативное", – подчеркнул он.

Однако отдельные языковеды советуют ставить в слове "пані" (мн. ч.) ударение на "і". По словам Александра Авраменко, ударение на "і" поможет избежать неоднозначности.

"Действительно, когда говорят "Пані та панове", может сложиться впечатление, будто обращаются к одной даме и всем мужчинам, а остальные женщины могут не слушать и вообще выйти из зала", – продолжил языковед.

Авраменко отметил, что авторитетный словарь Бориса Гринченко подает слово "пані" с двойным ударением - и "пані", и "пані".

"Итак, делайте ударение так, как вам нравится. Но знайте, что обращение "пані" во множественном числе имеет право на жизнь", – резюмировал он.

Другие советы Авраменко: возьмите на заметку

Некоторые ошибочно думают, что существительные "сімʼя" и "дім" в украинском языке являются кальками с русского. На самом деле это не так. Александр Авраменко объясняет, что "дім" и "сім'я" – исконно украинские слова, синонимы слов "будинок" и "родина".

Ранее он объяснял, есть ли в украинском языке слово "мужчина". Согласно словарю украинского языка, это действительно синоним слова "чоловік". Однако возле слова "мужчина" в словаре можно увидеть маркировку "разговорный, редко". Это означает, что оно разговорное и редко употребляемое, а, следовательно, нежелательное.

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