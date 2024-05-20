Отмечается, что из-за превышения лимитов потребления 21 мая могут быть применены графики отключения света.

В "Укрэнерго" предупредили, что с 00.00 21 мая по всей Украине будут действовать графики отключения света, как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

"Завтра, 21 мая: с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Они могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго", - сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в телеграмм-канале.

Информацию, когда именно будут применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

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"Напомним, главная причина применения мер ограничения - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", - напоминают в энергокомпании.

Отключения света в Украине

Как сообщал УНИАН, 20 мая по всей территории Украины будут действовать графики отключений света с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей.

В ДТЭК сообщили, что сейчас ситуация в энергосистеме является очень сложной. Как только начинается дефицит электроэнергии, по всей Украине начинаются экстренные или стабилизационные отключения света.

Известно, что из-за ударов РФ Украина потеряла примерно восемь гигаватт электроэнергии, что приближается к половине того, что необходимо стране в периоды пиковой нагрузки.

Мобильные операторы предупредили, что в Украине могут начаться проблемы со связью и интернетом из-за отключения электроэнергии.

Украина с марта пережила пять волн массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. По словам гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, последняя атака, 8 мая, была особенно разрушительной, потому что все ракеты достигли своих целей без помех со стороны ПВО и вывели из строя еще три электростанции.

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