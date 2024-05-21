Гауляйтер заявил, что был нанесен удар по складу ГСМ.

Вечером в понедельник, 20 мая, в оккупированном Должанске Луганской области прогремели громкие взрывы.

В сети опубликовали видео горящего объекта, из которого идет густой дым. Местный гауляйтер Леонид Пасечник заявил, что по складу горюче-смазочных материалов ударили ракетой с кассетными боеприпасами. По его словам, сейчас аварийные службы устраняют последствия удара, данные о пострадавших уточняются.

Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале сообщает, что удары пришлись по базам российских захватнических войск в оккупированных Ровеньках и Должанске. Оба города находятся под российским контролем с 2014 года.

Потери России в войне: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия потеряла более 493 тысяч человек. Также они каждый день теряют технику и различное вооружение.

Вчера Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ сообщила, что за неделю они поразили в Харьковской области более 30 единиц российской техники. По их словам, на этом направлении также было уничтожено 120 захватчиков, еще 338 получили ранения.

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