Она хочет, чтобы Запад объединился против агрессии.

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен завтра призовет Европу и США вместе противостоять российской агрессии и иранской поддержке терроризма.

Также необходимо найти способ разблокировать замороженные российские активы для помощи Украине, пишет Reuters. В своей речи Йеллен напомнит, что поддержка Украины сыграла важную роль в сопротивлении вторжению России.

"И позвольте мне уточнить: она [поддержка Украины] также имеет решающее значение для безопасности американского и европейского народов. Если мы будем наблюдать за тем, как диктаторы нарушают территориальную целостность и попирают международный порядок, основанный на правилах, у них не будет причин останавливаться на своих первоначальных целях. Они будут продолжать", - говорится в опубликованных выдержках из ее выступления. Видео дня

Необходимо помешать Москве уклоняться от санкций, а также предоставить Украине средства на оснащение армии, финансирование важнейших госслужб и послевоенное восстановление, говорит она.

"Именно поэтому я считаю жизненно важным и неотложным, чтобы мы коллективно нашли путь к разблокированию стоимости российских суверенных активов, иммобилизованных в наших юрисдикциях, в интересах Украины. Это будет ключевой темой для разговора во время встреч G7 на этой неделе", - добавила министр.

На этой неделе финансовые лидеры стран "Большой семерки" встретятся в итальянской Стрезе. Йеллен настаивает на том, чтобы в ходе встречи был согласован план по использованию доходов от замороженных активов РФ на сумму около 300 миллиардов долларов для обеспечения более крупного кредита Украине.

Сторонники плана утверждают, что это позволит предоставить стране до 50 миллиардов долларов без конфискации активов вместо примерно 3,5 миллиардов долларов в год в виде процентных поступлений.

Конфискация российских активов: последние новости

Напомним, что в апреле американская Палата представителей одобрила законопроект, который предусматривает возможность конфискации суверенных активов Российской Федерации в пользу Украины.

По данным FT, представители стран "Большой семерки" признаются, что вопрос полной конфискации этих активов больше не рассматривается, они ищут "альтернативные варианты".

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