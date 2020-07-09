В Украине к концу недели укрепилась гривна

Доллар и евро подешевели на несколько копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 10 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривна укрепилась на две копейки.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,53 гривни/евро.

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По состоянию на 10 июля регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 26,93 (9 июля – 26,95). 100 EUR – 30,53 (9 июля – 30,42).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,95 гривни/доллар, то есть доллар подорожал на две копейки.

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