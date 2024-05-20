Глава Пентагона Остин согласился, что Украина должна применять предоставленное вооружение в ближнем бою.

Американские топ-чиновники США уточнили, как Вооруженные силы Украины могут применять предоставленное оружие американского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие заявления сделали председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун и министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-22"), которое проходило в виртуальном формате.

В частности, у Брауна спросили, согласен ли он с тем, что украинцы должны применять американское вооружение для поражения российских войск, которые находятся на территории РФ у границы с Харьковской областью.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США сказал, что внимание Соединенных Штатов сосредотачивается на поддержке Украины таким образом, чтобы ВСУ имели возможности влиять на ход ближнего боя и серьезным образом.

"Мы обращаем внимание на то, что происходит вокруг Харькова. Я не буду говорить публично, что я могу посоветовать (украинцам - УНИАН)", - сказал Браун.

Как добавил генерал, поскольку поддержка Украины продолжается, он продолжит взаимодействовать с Остином, потому что США предоставляют рекомендации по дальнейшему движению: "Но, главный ключевой момент заключается в том, чтобы применять способности, которые мы предоставляем, в ближнем бою".

Он добавил, что Украина может применять американское вооружение на украинской территории, в том числе в оккупированном Крыму.

В то же время, министр обороны США Остин согласился с этими словами: "На мой взгляд, их внимание должно сосредотачиваться на ближнем бою".

При этом, Браун убежден, что ракеты ATACMS, которые США предоставили Украине, не применяются для поражения на территории России, а исключительно на украинской территории.

Удары по РФ оружием США - что сообщалось

Ранее издание Bloomberg сообщало, что США не разрешают Украине бить по территории России американским оружием. Впрочем, Киеву необходимо такое разрешение, чтобы остановить наступление россиян на Харьков и часть восточных регионов. Издание отмечает, что Россия пошла в наступление на Харьков, хотя оккупация города и маловероятна. Но это наступление демонстрирует цену, которую Украина платит из-за опоздания Америки с утверждением помощи. Также это подчеркивает бессмысленность ограничений США, которые мешают Киеву вести борьбу с Россией на ее территории.

В то же время, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в Киеве отметил, что Украина должна самостоятельно решать, как ей отстаивать свою свободу в войне с Россией. Впрочем, госсекретарь говорит, что США не поощряли Украину наносить удары по территории РФ.

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