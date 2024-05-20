При этом отмечается, что у правоохранителей могут возникнуть подозрения относительно снятия с воинского учета уже после начала вторжения РФ.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд обновлений, однако для людей, снятых с воинского учета как непригодных к службе до 2014 года, абсолютно ничего не изменится.

Снятые с учета по приказу Минобороны №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ" смогут выезжать за границу. Об этом в комментарии "Фокусу" заявил нардеп, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, никаких военно-врачебных комиссий в таком случае проходить не надо, поскольку до объявления военного положения и мобилизации человека признали непригодным.

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"Если снят с учета – значит непригоден", – пояснил политик.

В новом законе критерии военной годности для снятых с учета не изменились, поэтому и ВВК они проходить не должны. Однако такой категории лиц все же надо загрузить приложение "Резерв+", зарегистрировать электронный кабинет и загрузить туда документ или написать о признании непригодным к службе.

При этом отмечается, что у правоохранителей могут возникнуть подозрения относительно снятия с воинского учета военнообязанных уже после начала вторжения РФ. Если найдется коррупционная составляющая в этом решении, придется подтверждать свою правоту, объясняет Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине: изменения с 18 мая

Как известно, 18 мая 2024 года вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, в течение 60 дней все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения "Резерв +".

Известно также, что с середины июля повестки в Украине начнут отправлять по почте. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая 2024 № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

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