Министр обороны Британии Шаппс уверен, что у Путина не получится полностью мобилизовать экономику РФ.

Если западные партнеры поддержат британское обещание в предоставлении Украине помощи в течение следующих шести лет, то это сможет "лишить российскую экономику возможности продолжать военные действия", заявил министр обороны Британии Грант Шаппс в соцсети Х, комментируя разведданные британского оборонного ведомства по ситуации внутри России.

Он уверен, что Путин не сможет полностью мобилизовать экономику РФ для войны против Украины. По его словам, это "просто нежизнеспособно", и Путин знает об этом.

"Если все союзники выполнят обещание Великобритании поддерживать Украину в течение следующих шести лет, мы сможем воспользоваться этой слабостью и лишить российскую экономику возможности продолжать военные действия", - написал Шаппс. Видео дня

Военная помощь Украине - заявление Зеленского

Напомним. президент Владимир Зеленский заявил, что западные союзники слишком долго принимают решение о военной поддержке Украины.

Он назвал предоставление систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, как "один большой шаг вперед, но перед этим были два шага назад".

"Каждое решение, к которому мы приходим, с опозданием примерно на год", - сказал президент.

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