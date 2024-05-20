Россияне используют 300 самолетов на территории Украины, отметил президент.

Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять российским оккупантам в небе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно минимум 120, 130 самолетов, чтобы противостоять в небе. Вы не можете сейчас этого обеспечить? Ладно... Возвращаясь к самолетам, которые есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух... сбивайте цели, защищайте гражданское население", – подчеркнул он в интервью Reuters.

Президент также оценил возможное влияние предстоящих выборов в США на дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона.

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"Я бы не сказал, что сегодня я вижу максимальные риски. Я не считаю, что республиканцы выступают против поддержки Украины, но некоторые месседжи, которые звучат с их стороны, вызывают беспокойство", – сказал Зеленский.

Война в Украине: другие заявления Зеленского

Президент Украины заявил, что ситуация на фронте остается очень сложной. На Харьковском направлении Силы обороны смогли восстановить контроль, еще неделю назад там было труднее, уточнил он. По словам Зеленского, очень мощная волна боев сейчас идет на Донбассе.

Он также прокомментировал решение Польши не сбивать российские ракеты. Зеленский считает, что участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак по Украине не втянет Польшу в войну.

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