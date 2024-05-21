За сутки "минусовано" более 1 300 захватчиков, поделился Генштаб армии Украины.

Потери России в Украине во время полномасштабного вторжения за сутки пересекли сразу две психологические отметки и теперь составляют более 495 тысяч противников.

В течение суток "минусовано" 1 380 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По его сведениям, россияне также потеряли 6 единиц специальной техники, 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 крылатые ракеты и 54 дрона оперативно-тактического уровня.

Металлоломом стали 4 вражеских средства противовоздушной обороны, 1 реактивная система залпового огня, 42 артиллерийские системы, 34 боевые бронированные машины и 15 танков.

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Российские оккупанты в нашем государстве пытаются двигаться вперед на ряде направлений фронта и получают достойный отпор от Сил обороны. В начале мая враги начали активно наступать на Харьковском направлении и смогли захватить там ряд населенных пунктов. Захватчики понесли серьезные потери. Стоит отметить, что общие потери врага на 20 мая 2024 года составили примерно 493 690 оккупантов.

По мнению старшего научного сотрудника программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот, в Харьковской области в боях во время наступательных действий участвуют вражеские войска, которые были сформированы из новых подразделений.

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