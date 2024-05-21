Законопроект с таким предложением зарегистрирован в парламенте.

В Украине предлагают ввести "налог на бездетность". Соответствующий законопроект №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине" зарегистрировал в Верховной Раде нардеп Сергей Гривко от партии "Слуга народа".

Плательщиками "демографического сбора" предлагают сделать всех физических лиц – резидентов Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Предлагается ввести следующие ставки сбора:

1,5 процента от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1 процент от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5 процента от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двух детей.

Исключением станут лица, имеющие трех или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (отцовство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

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В тексте законопроекта отмечается, что объектом налогообложения сбором являются все доходы, полученные плательщиком сбора в денежной форме с использованием безналичных расчетов, за исключением следующих категорий доходов:

денежных средств, полученных физическими лицами – предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на текущие банковские счета при осуществлении предпринимательской и/или независимой профессиональной деятельности;

доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины

денежных средств, полученных волонтерами, зарегистрированными в Реестре волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, на счета, открытые в банках на имя таких волонтеров, которые используются исключительно для осуществления благотворительной деятельности;

денежных средств, полученных лицом от погашения облигаций внутреннего государственного займа;

денежных средств, выплаченных лицу в качестве возврата банковского вклада (депозита);

денежных средств, полученных лицом от продажи принадлежащих ему объектов недвижимого имущества и транспортных средств;

денежных средств, полученных лицом от международных общественных, благотворительных и других организаций, а также от представительств международных организаций в Украине в качестве благотворительных пожертвований и других видов денежной помощи.

Также это не будет касаться денежных средств, полученных физическим лицом в кредит от банка или другого финансового учреждения, а также денежных средств, которые зачисляются на счета в банковских и других финансовых учреждениях в качестве погашения кредитных обязательств физического лица перед этими учреждениями.

Другие известные законопроекты

В конце марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram. Одним из аргументов для введения регулирования называли то, что платформа Telegram может быть связана с государством-агрессором.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект Постановления о прекращении использования шрифтов российского происхождения в работе парламента, в частности шрифта "Ижица".

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