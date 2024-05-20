Продюсерка поделилась, как часто 16-летний Андрей видится с отцом.

Известная украинская продюсерка Ирина Горовая откровенно рассказала об общении сына Андрея с отцом и ее бывшим мужем - рэпером Потапом. Она ответила, чему артист учит 16-летнего подростка.

На своей странице в Instagram продюсерка заявила, что Алексей принимает активное участие в воспитании сына. Он поддерживает постоянную связь с Андреем. В частности, звездный отец пишет ему в соцсетях и звонит. Более того, все время на каникулах подросток проводит с папой.

"Он участвует в воспитании Андрея. Они постоянно переписываются, звонят друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол", - указала Ирина.

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По словам Горовой, Потап - замечательный отец. Она добавила, что рэпер воспитывает сына как настоящего мужчину. Бывший муж учит парня правильным вещам.

"Я вам скажу так, что Алексей очень классный отец. Он Андрея очень правильно учит и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении", - рассказала продюсер.

Отметим, что звездные супруги прожили в браке 15 лет. Однако впоследствии они разошлись. Развод пара скрывала 2 года. Горовая также воспитывает старшую дочь Наталью, которую родила в первом браке с музыкантом Юрием Горовым.

Напомним, ранее Ирина Горовая призналась, свободно ли ее сердце и раскрыла подробности своей личной жизни.

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