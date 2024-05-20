Всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами просят не загружать приложение ради любопытства.

Количество запросов на авторизацию в "Резерв+" является рекордным по состоянию на сегодня. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, отвечая на наиболее распространенные вопросы о приложении.

"Резерв+" для невоеннообязанных

Чиновница ответила, надо ли невоеннообязанным женщинам загружать "Резерв+":

"Нет. Мы очень просим всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение. Мы понимаем, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Но количество запросов на авторизацию является рекордным. Поэтому это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои". Видео дня

Приложение за рубежом

Заместитель министра также объяснила, почему приложение "Резерв+" не доступно сейчас за рубежом.

"В некоторых странах приложение еще может быть не доступно, потому что маркетам надо несколько дней на обработку любых изменений. Команда решает этот вопрос", - отметила Черногоренко.

По ее словам, в ближайшие дни приложение будет доступно, как на Android, так и на iOS. "И все успеют обновить данные до 16 июля", - добавила Черногоренко.

Человеческий фактор

Кроме того, она прокомментировала наличие ошибок и неправильных данных в приложении.

"Приложение обеспечивает прозрачность и открытость по данным, которые знает о вас государство. Которые содержатся в реестре "Оберег". Ошибки - следствие человеческого фактора. Такое периодически случается, когда информация из бумажных карточек вручную переносится в реестр. Рекомендуем обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете, чтобы исправить ошибки", - написала заместитель министра.

Мобилизация в Украине - что надо знать о "Резерв+"

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу Закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

Сегодня Лазуткин сообщил, что уже около 260 тысяч украинских граждан обновили данные через мобильное приложение "Резерв+". Он также добавил, что через приложение в 80 раз больше людей обновили данные, чем это было сделано через ЦНАПы.

В Минобороны сегодня также рассказали, как исправить неправильный статус "в розыске" в "Резерв+". Как пояснил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, сейчас есть отзывы даже от сержантов или офицеров, которые отображаются как в "Розыске", или просто не могут обновить данные в приложении. Но это технические моменты, которые можно решить - надо обратиться в свой ТЦК или ЦПАУ, отметил Лазуткин. Он также указал на человеческий фактор.

Ранее в Минобороны обнародовали разъяснения того, что изменилось для военнообязанных с 18 мая, когда вступил в силу обновленный закон о мобилизации.

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