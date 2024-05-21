Ему оказывали помощь прямо на улице.

В немецком Дортмунде напали на 15-летнего украинца, переехавшего в Германию из-за войны в Украине.

Как пишет Bild, в тот вечер подросток гулял с друзьями в районе Нордштадт. Они познакомились с двумя девушками, однако другой группе молодых людей это не понравилось, между ними завязалась драка. Один из мужчин достал нож и порезал мальчику шею, а затем "вонзил нож в верхнюю часть его тела".

Подросткам удалось убежать. Пострадавший парень прошел километр и упал в обморок. Прибывшему врачу скорой медицинской помощи пришлось бороться за его жизнь прямо на улице.

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Тяжелораненого подростка отвезли в клинику. По данным полиции, сейчас он находится в стабильном состоянии. В прокуратуре расследуют "попытку непредумышленного убийства", нападавшего разыскивают.

Нападения на украинцев в Германии: последние новости

Это далеко не первый случай жестокого нападения на граждан Украины в ФРГ. В апреле россиянин убил украинских военных, которые приехали в страну на реабилитацию.

Зимой в Дюссельдорфе совершили жестокое нападение на баскетболиста Владимира Ермакова и его друга Артема Козаченко. Оба парня погибли.

Также напомним о нападении на украинского подростка под Дюссельдорфом, когда незнакомец сделал ксенофобские замечания, а затем ударил мальчика по голове.

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