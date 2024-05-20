В приложении 'Резерв+' появятся новые функции: в Минобороны раскрыли детали

Отмечается, что данные военнообязанных украинцев в приложении "Резерв+" полностью защищены.

Приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных военнообязанных украинцев, а в дальнейшем через приложение запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала о системе защиты данных военнообязанных украинцев в приложении "Резерв+" и анонсировала дальнейшие запланированные революционные новации для удобства граждан по работе ТЦК и ВВК.

Обновление военнообязанными данных через приложение "Резерв+" значительно разгружает работу ТЦК и СП и ЦПАУ. "Сейчас около полумиллиона военнообязанных уже эти данные обновили. Из них 415 тысяч сделали это через приложение "Резерв+",- отметила Черногоренко в эфире телемарафона

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Информация, которая обновляется пользователем, поступает напрямую в государственный реестр военнообязанных "Оберіг".

"Доступ к этому реестру имеют исключительно операторы ТЦК и СП. Исключительно тех прав, которые являются для них доступными. То есть, фактически каждый регион и оператор может видеть свою часть. Это еще раз гарантирует нашим гражданам, что доступ к данным имеют исключительно должностные лица, которые за это отвечают и действуют согласно своим должностным инструкциям", - подчеркнула она.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития добавила, что безопасность данных военнообязанных является топ-приоритетной задачей и приложение "Резерв+" не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Оно защищается лучшими командами, которые дополнительно получили все необходимые разрешения на уровне государства и официально подтвердили, что приложение является полностью безопасным.

Черногоренко рассказала, что на следующем этапе через приложение "Резерв+" запланировано добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных.

"То есть, фактически не делая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление в ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении. Мы понимаем, что основной процесс взаимодействия гражданина и ВВК также надо делать цифровым. Работаем над этим, позже выйдем с анонсом, что мы делаем в контексте работы ВВК",- акцентировала она.

В целом план в том, чтобы ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, а большинство процессов, которые только возможно, сделать цифровыми и удобными для граждан.

"Думаю до конца июня - в начале июля мы уже будем иметь совсем другую революционную картину по работе ТЦК и ВВК. И по возможности сделать это в удобном формате",- анонсировала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.

Также Черногоренко отметила, что основная функциональность приложения "Резерв+" - это обновление доступа к данным, которые находятся в государственных реестрах в отношении граждан. Благодаря этому граждане будут знать, какие данные по ним вносят операторы ТЦК и СП, а также иметь возможность дистанционно исправить возможную ошибочную информацию.

"Сейчас находимся в разработке дополнительного функционала, где можно будет дистанционно обратиться к исправлению данных, не совершая визит в ТЦК и СП. Будет очень удобная история, когда не надо будет ходить снимать себя с розыска, если это было осуществлено по ошибке. Это человеческий фактор, когда оператор ТЦК и СП также может ошибаться. Но, благодаря тому, что человек видит по себе фактически статус, мы можем эти ошибки быстро исправлять. То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность это сделать оффлайн через визит в ТЦК а СП. Чуть позже, мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП. Фактически мы являемся свидетелями рождения электронного ТЦК и СП",- резюмировала она.

Мобилизация в Украине - это нужно знать

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу Закон о мобилизации.

Согласно документу, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что через мобильное приложение "Резерв+" учетные данные уже уточнило в 80 раз больше украинских граждан, чем через ЦПАУ . Окончательной статистики по ТЦК еще нет.

Военнообязанные граждане могут обновить и уточнить данные о себе в приложении "Резерв+", там также через некоторое время появится электронный аналог военно-учетного документа вроде "Дії".

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