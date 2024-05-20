Зеленский убежден, что они могли бы отбивать атаку вместе с украинской ПВО.

Участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, комментируя возможность нанесения ударов по ракетам, которые РФ запускает по Украине, из воздушного пространства стран-членов Европейского Союза.

"Когда летят ракеты, поднимаются польские самолеты, но они не сбивают российские ракеты. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Является ли это атакой стран НАТО, вовлечением? Нет", - подчеркнул он. Видео дня

Пролет ракет и дронов на территорию других стран:

Как известно, за время полномасштабной войны ракеты и дроны уже фиксировали на территории Польши и Румынии.

Во время атаки 24 марта одна из ракет более полуминуты находилась на территории Польши, после чего развернулась обратно. Польские военные сказали, что не сбили ее, потому что она все равно вернулась бы в Украину.

После массированной атаки на Израиль, когда союзники страны сбили часть ракет и дронов еще на подлете к стране, Зеленский заявил, что решение помочь зависит исключительно от политической воли стран.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал не сравнивать действия союзников в ситуации с Израилем и Украиной. По его словам, это разные вещи. Тем временем Литва считает, что российские ракеты и БПЛА нужно сбивать.

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