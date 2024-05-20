Общий антагонизм в отношении США не позволит напряженности между Китаем и Россией выйти на первый план.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие западные правительства искали способы разорвать "безграничное" партнерство между Россией Владимира Путина и Китаем Си Цзиньпина. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что легкомысленные разговоры о разделении Москвы и Пекина скрывают разногласия во мнениях относительно того, к какой стране апеллировать. Так, многие европейцы надеются убедить Си принять более жесткую позицию в отношении Путина касательно Украины. Иными словами, их цель - изолировать Россию.

"Однако в Вашингтоне придерживаются консенсуса, что Китай является более опасным долгосрочным противником. Некоторые американские стратеги обеспокоены возможностью загнать Россию в объятия Китая и таким образом изменить глобальный баланс сил в пользу Пекина", - говорится в материале. Видео дня

В этом контексте автор цитирует легендарного американского дипломата Генри Киссинджера, который считал, что ослабленная Россия фактически станет сателлитом Китая, в результате чего сфера влияния Пекина может распространиться на несколько сотен миль от Варшавы.

"Теоретически решением таких тревог было бы создание второго раскола между Москвой и Пекином. К сожалению, такой геополитический шаг вряд ли сработает на практике - по крайней мере, в обозримом будущем. Теплота приема Путина во время его посещения Пекина на прошлой неделе является свидетельством прочности китайско-российских отношений", - констатирует издание.

По мнению автора статьи, связь Си и Путина остается прочной, поскольку она базируется на общем мировоззрении. Оба являются автократическими националистами, которые видят США как главную угрозу. При этом Москва и Пекин считают, что США пытаются окружить Россию и Китай враждебными военными союзами - НАТО в Европе и двусторонними союзами США с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Конечно, причина, по которой у США так много союзников в Европе и Азии, заключается в том, что Россия и Китай вселяют страх во многих своих соседей. Это реальность, которую Путин и Си не желают признавать. Вместо этого они настаивают на том, что защищают свои страны от экспансионистской Америки. Вполне вероятно, они искренне в это верят. Поскольку они подозрительно смотрят на союзников США в своих регионах, Россия и Китай считают друг друга относительно надежными соседями. Они имеют длинную границу. Таким образом, поддержка дружеских отношений считается критической для обеих стран, чтобы помешать "двойному сдерживанию" США и их союзников", - говорится в материале.

Автор добавляет, что Путин знает, что китайская поддержка абсолютно необходима для российской войны в Украине, и "эта взаимная зависимость означает, что Москва и Пекин будут оставаться связанными, независимо от напряжения в их отношениях".

"Воспользовавшись этой возможностью в 1970-х годах, США требовали значительных уступок китайскому мировоззрению, прежде всего в отношении Тайваня. Вторая попытка Запада нарушить российско-китайскую ось сегодня, вероятно, потребует еще более сложных изменений в политике - снова по Тайваню или по Украине. В Вашингтоне очень мало желания сделать такой шаг. По крайней мере, пока", - резюмирует автор.

Отношения Китая и РФ - последние новости

Правитель России Владимир Путин 15-16 мая посетил Китай и встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Впоследствии The New York Times писал, что визит Путина в Китай подчеркивает военные связи, которые беспокоят Запад.

В частности, растущие связи в области безопасности между двумя государствами, которые обладают ядерным оружием, были центральным пунктом визита Путина в Поднебесную.

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