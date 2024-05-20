Компания таким образом стремится защитить свои позиции на рынке высококачественных смартфонов.

Американский технологический гигант Apple запустил в Китае на своей официальной площадке электронной торговли Tmall кампанию скидок до 2300 юаней (318 долларов США) на некоторые модели iPhone. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Apple стремится защитить свои позиции на рынке высококачественных смартфонов, где компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны местных производителей, таких как Huawei.

Акция продлится с 20 по 28 мая и значительно больше, чем во время предыдущей кампании Apple в феврале.

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Если раньше, в февральской кампании, самая высокая скидка составляла 1150 юаней, то на этот раз скидки достигают 2300 юаней. Самая большая скидка распространяется на модель iPhone 15 Pro Max объемом 1 ТБ, тогда как на другие модели дисконт меньше, но цены все равно значительно снижены. Так, на версию базовой модели iPhone 15 на 128 ГБ скидка составляет 1400 юаней (193 долларов США).

СМИ напоминает, что усиление конкурентного давления на Apple произошло после того, как Huawei в прошлом месяце представила свою новую серию высококачественных смартфонов Pura 70 после выпуска Mate 60 в прошлом августе.

Предыдущая кампания скидок от Apple в феврале помогла компании смягчить замедление продаж в Китае.

По подсчетам издания на основе данных Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, поставки Apple в Китай в марте выросли на 12%. Это указывает на значительное улучшение по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 года, когда компания испытала падение продаж на 37%.

Apple - последние новости

20 мая стало известно, когда появится следующий бюджетник Apple и каким он будет. Вероятно, в марте 2025 года Apple представит новый iPhone SE 4 на следующей весенней презентации.

Ранее сообщалось, что Apple готовится выпустить "элитный" iPhone с тонким дизайном. В 2025 году компания пересмотрит линейку смартфонов и откажется от модели Plus. Вместо нее компания выпустит новую модель с приставкой iPhone 17 Slim.

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