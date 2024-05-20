Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Граждане Украины, которые имеют право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов по их выбору. Такие нормы предусмотрены ст. 10 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, после достижения им пенсионного возраста, установленного ст. 26 указанного закона, имеет право перейти на пенсию по возрасту, пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области.

В то же время лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы на должности, дающей право на эту пенсию, пенсия не выплачивается. Право на получение одновременно и пенсии, и заработной платы у них возникает только в случае, если после достижения пенсионного возраста им будет назначена пенсия по возрасту.

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Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся на время перевода с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами ПФУ.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет осуществляться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится – изменится только ее вид. Если же пенсионер после назначения пенсии работал, то при переводе его на пенсию по возрасту, по его желанию, могут быть учтены стаж и заработок, приобретенные после назначения пенсии за выслугу лет. То есть увеличится коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы.

Пенсии в Украине

В марте 2024 года завершился срок выплаты пенсии без прохождения идентификации. Речь идет о пенсионерах, которые стали внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабной войны. Нужно было подтвердить личность в один из удобных способов, онлайн или офлайн.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров, средний размер пенсий которых составляет более 5743 грн. Из указанного количества 2,7 млн пенсионеров еще работают, а их средняя пенсия достигает более 6094 грн.

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