По его словам, умножение "Циклона" на ноль, что очень вероятно, – символический и важный элемент.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что очень вероятное умножение на ноль российского корабля-ракетоносителя "Циклон " – символический и важный элемент.

"Это как раз те корабли, которыми Шойгу пугал последний раз, что они пополнят Черноморский флот еще тремя единицами. Всего их было запланировано пять для ЧФ РФ. Строят их в Зеленодольске, это Казань. Первым из них был уничтожен "Аскольд", хотя он был не первым выпущенным. Первым выпущенным был "Циклон", и он фактически единственный из пяти кораблей, который стал в строй, не пройдя испытаний. Это такое мертворожденное дитя, символизирующее все состояние дел в кораблестроительной отрасли РФ. Еще два корабля (типа "Каракурт") выводили они из акватории Черноморского региона на достройку. И пятый – еще на стапелях", – уточнил Плетенчук в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, как ракетоноситель он ни разу не был применен.

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"Но это (уничтожение "Циклона") является очень символичным, потому что он фактически был последним ракетоносителем вне пункта базирования Новороссийск, то есть это был единственный ракетоноситель в Крыму. Теперь его нет. Если подтвердится его уничтожение – это будет означать очередной этап. Потому что расстояние из Новороссийска гораздо больше и времени на реагирование у нас, соответственно, так же гораздо больше, чем на эти "стрельбы" из Крыма. Поэтому это важный элемент", – подчеркнул он.

Кроме того, уничтожение "Циклона" открывает путь для дальнейшего поражения военных объектов оккупантов в Крыму, отметил Плетенчук.

"Циклон" не просто так находился в Севастопольской бухте. Он там обеспечивал прикрытие ПВО. Но, как видим, что-то там пошло не так с прикрытием ПВО. Поэтому, соответственно, уничтожение соответствующих единиц всегда открывают путь к дальнейшим действиям...", – пояснил он.

По его словам, сейчас операционная зона ЧФ РФ ограничена "размерами гавани в Новороссийске". Плетенчук также отметил, что из-за санкций россияне имеют проблемы со строительством новых кораблей.

"В этом корабле, кроме корпуса, российского больше нет ничего. И сварен он иностранным сварочным аппаратом, а не российским. И по металлу тоже вопрос – он там российский вообще или нет. Все остальное – оборудование, двигатели – это все обычно иностранного производства. К этой серии они вернулись из-за того, что в 2014 году мы прекратили поставки им двигателей для фрегатов. Эта серия меньше по размеру, и должны были ставить на них двигатели российского завода "Звезда". Но там что-то пошло не так, переключились на иностранные. Здесь есть и вопрос санкций... Темпы производства снижают", – прокомментировал Плетенчук.

Уничтожение корабля "Циклон"

В ночь на 19 мая в Крыму раздавались мощные взрывы. В сети писали о поражении корабля во временно оккупированном Севастополе.

Дмитрий Плетенчук сообщил, что существует вероятность того, что российские оккупанты потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму. Речь идет о корабле "Циклон".

Заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко, комментируя поражение "Циклона", сказал, что в Севастополе могли уничтожить последний в Крыму российский носитель ракет "Калибр", но еще 3 подводные лодки и 5 надводных ракетоносителей оккупанты держат в Новороссийске.

Напомним, что в марте этого года Плетенчук сообщил, что уже уничтожена треть ЧФ РФ, достаточно много вражеских судов повреждено. Однако он отметил, что все равно в море остается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

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