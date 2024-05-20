Прошло два года после того, как украинским военным было приказано прекратить оборону Мариуполя.

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что в российском плену до сих пор находится 900 военнослужащих "Азова". Об этом он написал на своей странице в Facebook, напомнив, что два года назад украинские защитники получили приказ от высшего военно-политического руководства страны - прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории "Азовстали" в плен.

"Прошло 2 года. 2 года сопротивления более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов", которые своими отчаянными действиями спасли Украину, а сейчас находятся в российском плену. Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет целью одно - вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого", - заверил Прокопенко.

Он напомнил, что в результате тяжелых переговоров с РФ были достигнуты договоренности по эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". Сотни людей, которые нашли убежище на территории завода, были спасены.

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"Все гражданские, которые скрывались от вражеских бомбардировок на "Азовстали", остались живы. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7-го мая 2022 года. После этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону до соответствующего приказа высшего командования", - подчеркнул командир "Азова".

По его словам, оборона Мариуполя спасла Украину, однако ценой этого стали жизни бойцов бригады, погибших во время городских боев и в результате теракта в Еленовке, а также сотни военных, которые уже в течение двух лет находятся в плену.

Кроме того, Денис Прокопенко опубликовал фотографию, которая была сделана во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальник" и металлургическим заводом "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года.

Российский плен - последние новости

Как писал УНИАН, в России Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима пленного украинца Владислава Плахотника за то, что он служил в украинском батальоне "Азов".

"Южный окружной военный суд продолжает рассматривать дела в отношении пленных граждан Украины. Эти судебные процессы - нарушение международного права и часть политической стратегии России против Украины", - рассказали опрошенные сайтом "Кавказ.Реалии" эксперты.

Также Верховная Рада призвала правительства и парламенты иностранных государств, парламентских ассамблей и международных организаций, которые защищают права журналистов с призывом способствовать освобождению и возвращению в Украину пленных и незаконно удерживаемых представителей медиа. Среди них есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который был похищен 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области со двора собственного дома и впоследствии вывезен в РФ.

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