Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что в российском плену до сих пор находится 900 военнослужащих "Азова". Об этом он написал на своей странице в Facebook, напомнив, что два года назад украинские защитники получили приказ от высшего военно-политического руководства страны - прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории "Азовстали" в плен.
"Прошло 2 года. 2 года сопротивления более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов", которые своими отчаянными действиями спасли Украину, а сейчас находятся в российском плену. Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет целью одно - вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу. Мы вернем всех. И освободим каждого", - заверил Прокопенко.
Он напомнил, что в результате тяжелых переговоров с РФ были достигнуты договоренности по эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". Сотни людей, которые нашли убежище на территории завода, были спасены.
"Все гражданские, которые скрывались от вражеских бомбардировок на "Азовстали", остались живы. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7-го мая 2022 года. После этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону до соответствующего приказа высшего командования", - подчеркнул командир "Азова".
По его словам, оборона Мариуполя спасла Украину, однако ценой этого стали жизни бойцов бригады, погибших во время городских боев и в результате теракта в Еленовке, а также сотни военных, которые уже в течение двух лет находятся в плену.
Кроме того, Денис Прокопенко опубликовал фотографию, которая была сделана во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальник" и металлургическим заводом "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года.
Российский плен - последние новости
Как писал УНИАН, в России Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима пленного украинца Владислава Плахотника за то, что он служил в украинском батальоне "Азов".
"Южный окружной военный суд продолжает рассматривать дела в отношении пленных граждан Украины. Эти судебные процессы - нарушение международного права и часть политической стратегии России против Украины", - рассказали опрошенные сайтом "Кавказ.Реалии" эксперты.
Также Верховная Рада призвала правительства и парламенты иностранных государств, парламентских ассамблей и международных организаций, которые защищают права журналистов с призывом способствовать освобождению и возвращению в Украину пленных и незаконно удерживаемых представителей медиа. Среди них есть и корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который был похищен 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области со двора собственного дома и впоследствии вывезен в РФ.