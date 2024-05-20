Нидерланды передадут Украине новую партию боевых машин пехоты YPR. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Нидерланды предоставят Вооруженным силам Украины бронированные боевые машины пехоты YPR с боевыми станциями дистанционного управления после запроса Владимира Зеленского. Жизненно важно, чтобы все страны продолжали делать вклад в Украину", – заявила она в соцсети Х.
Точное количество боевых машин пехоты YPR, которые поставят Украине, не называется. Известно, что ранее Нидерланды уже передали Киеву 207 YPR различных типов.
В Министерстве обороны Украины впоследствии уточнили, что Нидерланды предоставят боевые машины пехоты YPR-765.
Военная помощь Украине: вы могли это пропустить
Испания выделяет новый пакет военной помощи Украине. В него войдут танки Leopard и боеприпасы. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. Поставка должна состояться в конце июня.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ускоряют поставки Украине помощи, которая должна изменить ситуацию на поле боя. По его словам, мир увидит "постоянный поток американской помощи в Украину с недели на неделю".