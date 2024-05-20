Точное количество боевых машин пехоты YPR, которые поставят Украине, не называется.

Нидерланды передадут Украине новую партию боевых машин пехоты YPR. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Нидерланды предоставят Вооруженным силам Украины бронированные боевые машины пехоты YPR с боевыми станциями дистанционного управления после запроса Владимира Зеленского. Жизненно важно, чтобы все страны продолжали делать вклад в Украину", – заявила она в соцсети Х.

Точное количество боевых машин пехоты YPR, которые поставят Украине, не называется. Известно, что ранее Нидерланды уже передали Киеву 207 YPR различных типов.

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В Министерстве обороны Украины впоследствии уточнили, что Нидерланды предоставят боевые машины пехоты YPR-765.

Военная помощь Украине: вы могли это пропустить

Испания выделяет новый пакет военной помощи Украине. В него войдут танки Leopard и боеприпасы. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. Поставка должна состояться в конце июня.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ускоряют поставки Украине помощи, которая должна изменить ситуацию на поле боя. По его словам, мир увидит "постоянный поток американской помощи в Украину с недели на неделю".

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