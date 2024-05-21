Он заявил, что принимает решение Карима Хана к сведению.

Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять его решения.

Об этом заявил главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель. "Я принимаю к сведению решение Прокурора МУС ходатайствовать перед Палатой предварительного производства I МУС о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта," - написал он в микроблоге X.

Дипломат подчеркнул, что мандат Международного уголовного суда заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений, предусмотренных международным правом. "Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны исполнять решения суда", - добавил Боррель.

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МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху

Напомним, 20 мая стало известно, что прокурор Карим Хан запросил ордера на арест израильского премьер-министра и главы министерства обороны. Также в преступлениях против человечества обвиняют трех лидеров ХАМАС.

Это решение осудили в Израиле и Соединенных Штатах Америки. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что они готовы ввести санкции против МУС, а президент Джо Байден пообещал всегда стоять на стороне Израиля.

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