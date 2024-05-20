Температура повысится практически по всей стране, местами пройдут дожди.

Во вторник, 21 мая, украинцев ждет очень теплая погода. Ожидается небольшая облачность, в северной части страны, а также на северо-востоке пройдут дожди, местами грозы. Температура в большинстве областей повысится до +24°...+26°, на Закарпатье и местами на юге - до +27° и только на побережье морей будет свежее, +21°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, неболшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 21 мая ночью будет +12°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 21 мая - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью будет +12°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+23°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +26°.

Приметы погоды 21 мая

Если закат красный, до конца месяца погода будет хорошей.

Вас также могут заинтересовать новости: