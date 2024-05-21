Исследователи обнаружили, что люди, которые завтракали до 8 утра и прекращали есть до 21, имели меньшие шансы на сердечные заболевания.

Вы, наверное, слышали, что диета может помочь улучшить здоровье вашего сердца. По словам кардиологов, на состояние вашего здоровья также влияет и то, во сколько вы завтракаете, пишет Parade.

"Чтобы похудеть, лучше стараться не есть поздно вечером. Интервальное голодание может помочь в этом. Стремление закончить есть до 17:00 или 18:00 может быть хорошей целью", - говорит доктор Мэри Бранч.

Исследование 2022 года показало, что поздний ужин может привести к увеличению веса. Ожирение и избыточный вес могут увеличить риск сердечных заболеваний. Доктор Бранч ежедневно завтракает в 7:45.

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"Это помогает запустить мой циркадный ритм на день. Еда перед работой может повысить эффективность и производительность. Вашему мозгу нужна энергия, чтобы хорошо работать", - говорит доктор.

Время завтрака, выбранное Мэри, является важным для человеческого организма - по крайней мере, согласно одному опубликованному в 2023 году исследованию. Исследователи обнаружили, что люди, которые завтракали до 8 утра и прекращали есть до 21, имели меньшие шансы на сердечные заболевания.

Но существует ли такое понятие, как есть "слишком рано"? Не совсем. "Есть слишком рано - это не проблема. Все зависит от вашего распорядка дня. Если вы работаете в 6 утра, есть рано - это хорошо", - сказала доктор Бранч.

Как сообщал УНИАН, исследователи неоднократно доказывали, что здоровый образ жизни, включая правильное питание, может добавить годы жизни для человека, даже если он по генетике склонен к болезням, которые ее сокращают. Эндокринолог и основательница нью-йоркского Центра точной медицины и здоровья Флоренс Комитет для Business Insider дала советы, которые помогут продлить продолжительность жизни.

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