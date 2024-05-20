Нападение в среду, первое крупное покушение на европейского политического лидера за более чем 20 лет, подчеркнуло глубокие политические разногласия в словацком обществе.

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное, и он идет на поправку, сообщили в понедельник лечащие его врачи, поскольку он восстанавливается после четырех пуль, полученных при покушении на прошлой неделе.

Нападение в среду, первое крупное покушение на европейского политического лидера за более чем 20 лет, подчеркнуло глубокие политические разногласия в словацком обществе, пишет Reuters.

"После сегодняшнего заседания медицинской комиссии состояние пациента стабильное. Он клинически улучшается, общается, и его воспалительные маркеры постепенно уменьшаются. Премьер-министр остается под нашей опекой", - говорится в сообщении больницы в центральном словацком городе Банска-Бистрица на своей странице в Facebook.

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Покушение на Фицо - детали

Вице-премьер Роберт Калинак заявил в воскресенье, что жизни Фицо больше не угрожает непосредственная опасность, хотя его состояние все еще слишком серьезное, чтобы его можно было перевести в больницу в столице Братиславе.

Между тем, министр внутренних дел Матуш Сутай Эсток заявил в воскресенье, что была создана следственная группа, которая выяснит, действовал ли подозреваемый в одиночку, как первоначально предполагалось.

71-летний подозреваемый, которого прокуратура опознала как Юрай С., является бывшим охранником торгового центра и автором трех сборников стихов. Следователи попытаются определить, входил ли он в группу людей, которые подстрекали друг друга к убийству, сказал Эсток.

Одним из факторов, указывающих на причастность других лиц, было то, что интернет-сообщения подозреваемого были удалены через два часа после покушения, но не подозреваемым и, скорее всего, не его женой, сказал он.

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