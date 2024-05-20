Литва готова немедленно вернуть в Украину своих инструкторов, если будет создана соответствующая коалиция.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому каналу La Chaîne Info. По его словам, речь идет о людях, которые уже находились в Украине до полномасштабного вторжения Российской Федерации.
"Мы могли бы отправить инструкторов обратно в Украину, тех, которые уже были там. И я говорю вам, что Литва готова присоединиться к коалиции, возглавляемой, например, Францией, которая будет обучать солдат в Украине", - добавил Ландсбергис.Видео дня
Отправка войск НАТО в Украину: что говорят страны-члены
Литва является одной из стран, поддержавших идею президента Франции Эммануэля Макрона обсуждать возможное введение иностранных войск в Украину. В Риге сказали, что могут направить учебную миссию, но Украина об этом не просила.
Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Эстонии также не отказались от обсуждений. По данным СМИ, в Эстонии даже говорят о том, что их военнослужащие могли бы заменить некоторых военных на западе Украины.
Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Испания, Италия и Германия сразу заявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в Украину.