Правительство постановлением от 16 мая утвердило изменения в порядок вручения повесток.

Кабинет министров Украины изменил порядок вручения повесток. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением № 560 от 16 мая 2024 года. Теперь повестки смогут выписывать круглосуточно.

"Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины", – говорится в документе.

Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки является:

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вручение повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения или ознакомления с ее содержанием, в частности, видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

отправка повестки средствами почтовой связи.

Мобилизация по-новому

Представительница Днепропетровского областного ТЦК и СП Алена Кузина отметила, что по новому закону о мобилизации места, где могут вручать повестки, существенно не изменились. По ее словам, ее могут вручить по месту работы, жительства и в общественных местах, ведь эти способы являются законными.

В то же время военкоматы передали в Национальную полицию информацию о не менее 94,5 тысяч человек, которые уклоняются от явки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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