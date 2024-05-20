Военное превосходство России над Украиной будет продолжать расти, если западные страны быстро не активизируются, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя разведки.
"Вторжение Москвы в Украину внезапно заставило Европу осознать необходимость содержания крупных, боеспособных армий. Представители европейской разведки заявляют, что Россия готовится к конфликту с НАТО в течение следующего десятилетия и намерена создать постоянную армию численностью 1,5 миллиона человек к концу 2026 года", - говорится в публикации.
Указывается, что ранее Путин назвал предупреждения о потенциальном нападении России на страны-члены НАТО "полной чепухой". Однако, в начале 2022 года Кремль использовал аналогичные формулировки, чтобы высмеять предупреждения Америки о том, что Россия планирует вторгнуться в Украину.
WSJ напоминает, что министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Европа должна подготовиться к возможной войне с Россией к концу десятилетия. Он также назвал ошибкой отмену воинской повинности в Германии в 2011 году, добавив, что ее следует ввести вновь.
"Швеция, за исключением короткого перерыва в 2010-х годах, уже более столетия полагалась на воинскую повинность для пополнения своей армии. В этом году из примерно 100 000 молодых шведов, которые должны были записаться на военную службу, только 6200 прошли призыв, то есть годовой прирост составил чуть более 10%. Страна намерена набрать 8000 призывников в следующем году, а вскоре после этого - 10000. Отбор основан на физической и умственной подготовке, тестах IQ и мотивации к службе", - отмечается в статье.
При этом сообщается, что уклонение от призыва в Швеции наказывается штрафом или лишением свободы на срок до года.
Напомним, ранее в Business Insider сделали вывод, что Россия, похоже, после двух лет широкомасштабного вторжения начала серьезно относиться к войне.
Там указали, что "военная машина Путина сегодня выглядит совсем иначе, чем в начале конфликта": "Оборонно-промышленная база РФ заработала на полную мощность, и Путин недавно назначил экономиста своим министром обороны, чтобы стимулировать массовое производство вооружений. Прошлым летом Москва остановила контрнаступление Украины сильной обороной, одновременно восстанавливая запасы и переходя к экономике военного времени".