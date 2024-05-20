Отмечается, что вторжение Москвы в Украину заставило Европу осознать необходимость содержания боеспособных армий.

Военное превосходство России над Украиной будет продолжать расти, если западные страны быстро не активизируются, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя разведки.

"Вторжение Москвы в Украину внезапно заставило Европу осознать необходимость содержания крупных, боеспособных армий. Представители европейской разведки заявляют, что Россия готовится к конфликту с НАТО в течение следующего десятилетия и намерена создать постоянную армию численностью 1,5 миллиона человек к концу 2026 года", - говорится в публикации.

Указывается, что ранее Путин назвал предупреждения о потенциальном нападении России на страны-члены НАТО "полной чепухой". Однако, в начале 2022 года Кремль использовал аналогичные формулировки, чтобы высмеять предупреждения Америки о том, что Россия планирует вторгнуться в Украину.

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WSJ напоминает, что министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что Европа должна подготовиться к возможной войне с Россией к концу десятилетия. Он также назвал ошибкой отмену воинской повинности в Германии в 2011 году, добавив, что ее следует ввести вновь.

"Швеция, за исключением короткого перерыва в 2010-х годах, уже более столетия полагалась на воинскую повинность для пополнения своей армии. В этом году из примерно 100 000 молодых шведов, которые должны были записаться на военную службу, только 6200 прошли призыв, то есть годовой прирост составил чуть более 10%. Страна намерена набрать 8000 призывников в следующем году, а вскоре после этого - 10000. Отбор основан на физической и умственной подготовке, тестах IQ и мотивации к службе", - отмечается в статье.

При этом сообщается, что уклонение от призыва в Швеции наказывается штрафом или лишением свободы на срок до года.

Напомним, ранее в Business Insider сделали вывод, что Россия, похоже, после двух лет широкомасштабного вторжения начала серьезно относиться к войне.

Там указали, что "военная машина Путина сегодня выглядит совсем иначе, чем в начале конфликта": "Оборонно-промышленная база РФ заработала на полную мощность, и Путин недавно назначил экономиста своим министром обороны, чтобы стимулировать массовое производство вооружений. Прошлым летом Москва остановила контрнаступление Украины сильной обороной, одновременно восстанавливая запасы и переходя к экономике военного времени".

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