Наши воины пытаются отбивать дом за домом, улицу за улицей, подчеркнул Синегубов.

Линия фронта на севере Харьковской области стабилизирована. В Волчанске продолжаются бои.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что противостояние в Волчанске идет чуть ли не за каждую улицу.

"Не допущено продвижение врага по Липецкому и Слобожанскому направлениям. Также наши военные продолжают боевые действия за город Волчанск, где линия фронта фактически проходит по реке Волчья. Оккупанты пытаются там продвигаться, однако успехов не имеют. Наоборот, наши воины пытаются отбивать дом за домом, улицу за улицей этого населенного пункта", – резюмировал он. Видео дня

Война в Украине: бои за Волчанск

В Харьковской ОВА заявили, что Силы обороны Украины контролируют Волчанск на 60%. При этом оккупанты не прекращают постоянных штурмов города.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что российские оккупанты пытаются закрепиться в жилой застройке Волчанска. По его словам, цель врага – начать уличные бои. Однако Силы обороны не дают противнику этого сделать.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый говорит, что ситуация на Харьковщине довольно сложная. Противник пытается прорваться вглубь Волчанска. Он отметил, что делать какие-то выводы рано, поскольку ситуация очень динамичная.

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