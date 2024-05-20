Отмечается, что больше всего враг атаковал на Покровском направлении – с начала суток захватчики 12 раз провели штурмовые действия.

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. Интенсивность обстрелов и вражеских штурмов возросла. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Интенсивность обстрелов и штурмовых действий врага возросла. Только на утро 19 мая всего по территории ОСГВ "Хортица" за сутки врагом было совершено 3 700 обстрелов. Это говорит о том, что враг не оставляет попыток и в дальнейшем штурмует, обстреливает наши позиции и гражданскую инфраструктуру. Противник не прекращает вести обстрелы различными видами вооружения, техники", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Отмечается, что больше всего враг атаковал на Покровском направлении – с начала суток захватчики 12 раз провели штурмовые действия. При этом Волошин отметил, что за прошедшие сутки произошло 25 штурмов украинских позиций.

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"Враг пытается нарастить усилия огневого контроля на отдельных участках, нанося авиаудары, применяя управляемые авиационные бомбы. На направлении Нетайлово и Яснобродовка враг наращивал усилия по огневому воздействию и ведению штурмовых действий. Юго-западнее возле Очеретино обстановка динамично меняется. На отдельных участках, в результате ведения интенсивного огневого воздействия, противник имел ограниченный тактический успех. На других направлениях наши подразделения восстанавливают утраченные положения. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки", – добавил он.

Что касается вражеских потерь на Покровском направлении, то подтверждено уничтожение 5 боевых бронированных машин противника. Также россияне потеряли там 45 своих военных.

"За прошедшие сутки захватчики в целом потеряли 350 человек убитыми и ранеными, а также 20 единиц военной техники. Это говорит о том, что враг там также не прекращает попыток. Однако Силы обороны делают все возможно, чтобы не дать врагу продвинуться как вглубь территории нашей, так и ввести определенные продвижения", – резюмировал Волошин.

Война в Украине: важные новости

Линия фронта на севере Харьковской области стабилизирована. В Волчанске продолжаются бои едва ли не за каждую улицу. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в Волчанске линия фронта фактически проходит по реке Волчья.

Между тем в 3 ОШБр рассказали о потерях россиян на Харьковщине. В течение недели бойцы бригады поразили более 30 единиц российской техники и ликвидировали до 500 оккупантов. Отмечается, что 338 россиян – "триста", 120 – "двести".

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