Йост Кляйн впервые вышел на связь после скандала.

Представитель Нидерландов на "Евровидении-2024" Йост Кляйн, которого отстранили от участия в гранд-финале, впервые появился на публике после дисквалификации. Певец лаконично прокомментировал скандал с его участием.

Как пишет издание AD, исполнитель выступил на музыкальном фестивале в Энсхеде. На сцене он спел свою песню "Europapa", с которой должен был представить Нидерланды. Йост назвал себя "международным артистом".

"Теперь я международный артист, я делаю все возможное. Я знаю, что вы ждете от меня какого-то комментария (о дисквалификации - УНИАН), но я просто скажу, что люблю вас", - сказал на концерте певец.

Видео дня

Также Кляйн сообщил, что опубликовал в своем Instagram важное сообщение. На его странице появилась "сториз" "Love always wins", что в переводе означает "Любовь всегда побеждает". Стоит указать, что сейчас трек "Europapa" - самая популярная песня среди всех представленных на "Евровидение-2024", сообщает "Дом Евровидения".

Что известно о скандале с Кляйном на Евровидении

За день до гранд-финала Кляйна не допустили к генеральной репетиции шоу. Уже 11 мая стало известно, что певца подозревают в угрозах фотографу Евровидения. Кроме того, его обвинили в неподобающем отношении к оператору конкурса. Между исполнителем и съемочной группой произошел конфликт.

Причиной дисквалификации стало то, что действия Йоста угрожали персоналу конкурса, и певец нарушил правила Евровидения. Нидерландский общественный вещатель опровергает все обвинения и отметил, что артист не совершал насилия над оператором, а лишь сделал "угрожающий жест" в сторону камеры.

Напомним, ранее победители "Евровидения-2024" остались без награды.

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