С января по май включительно гривня потеряла более 7% своей стоимости, зато в июне девальвация была почти нулевой.

Во втором полугодии общая экономическая ситуация не будет выбиваться за пределы макроэкономических прогнозов, а риски обвала национальной валюты будут минимальными. Такое мнение высказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, говорится в переданном УНИАН комментарии.

На его взгляд, июньское одобрение кредита от стран G7 на $50 млрд, который будет гаситься за счет замороженных активов страны-агрессора, – это мощная финансовая "инъекция" для Украины на 2025 год. Он напомнил, что в следующем году прогнозируемый объем макрофинансовой поддержки по сравнению с 2024 годом должен сократиться в 1,5 раза – до $25 млрд в год.

"Такая мощная поддержка должна снять лишние опасения относительно стабильности украинской экономики и судьбы национальной валюты. По крайней мере, по состоянию на сейчас Украина имеет мощную защиту, что позволит планомерно развивать экономику без опасений", – считает банкир.

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По словам эксперта, во втором полугодии экономическая конъюнктура будет вполне ожидаемой и, скорее всего, будет совпадать с бюджетными прогнозами:

по итогам года инфляция в стране не превысит 8,2% (с января по май включительно инфляция составила 2%);

рост ВВП притормозится до 3% за год;

девальвация гривни ожидается на уровне около 8-9%.

Мамедов отметил, что в апреле-мае наблюдалось ускорение девальвации, которая за 2 месяца суммарно составила до 4%. С января по май включительно гривня потеряла более 7% своей стоимости – с 38 грн/$ до 40,53 грн/$. Зато в июне, как и предполагалось, девальвация была почти нулевой: по состоянию на 1 июля официальный курс доллара немного снизился – на 0,08 грн и составил 40,45 грн.

"Кроме того, после роста тарифов на электроэнергию и из-за ожидаемого увеличения акцизов на топливо инфляция в стране станет более заметной, чем это было в первые 5 месяцев. Однако, по расчетам Нацбанка, во втором полугодии инфляция будет находиться в диапазоне 5-6%, что отнюдь не противоречит предыдущим прогнозам регулятора", – отметил специалист.

Курс валют в Украине

В валютных обменниках Киева доллар подорожал сразу на 30 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,29 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи – 45,05 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 июля, вырос на 20 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 25 копеек – до 45,20 грн за евро.

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