Продать доллар можно в среднем по курсу 40,90 грн, евро - 44,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 июля, вырос на 10 копеек и составляет 41,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,90 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 45,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,55 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 30 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,29 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи - 45,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,01 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 44,73 грн/евро, то есть гривна снизилась на 4 копейки.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на этой неделе можно ожидать дальнейшего роста как официального курса свыше 41 грн/доллар, так и межбанковского, а наличный курс постепенно будет приближаться к 41,6-41,8 грн/доллар в продаже. Однако, по словам эксперта, оснований для паники нет, гривна не обвалится, и Нацбанк контролирует ситуацию.

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