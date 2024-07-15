Отмечается, что Нацбанк все еще контролирует ситуацию.

Эксперты рассказали, чего ожидать от курса валют на текущей неделе. По их мнению, гривня и дальше будет дешеветь.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что средний курс доллара в Украине в этом году должен быть на уровне 40,7 гривни, поэтому, если в первом полугодии курс доллара был ниже этой цифры, то теперь, скорее всего, будет выше.

"На текущей неделе можно ожидать дальнейшего роста как официального курса свыше 41 грн/доллар, так и межбанковского, а наличный курс будет постепенно приближаться к 41,6-41,8 грн/доллар в продаже. Однако оснований для паники нет, гривна не обвалится, Нацбанк контролирует ситуацию", – считает экономист.

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При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин указал, что курс доллара подымается еще и из-за новых решений НБУ. Он объяснил, что речь идет о расширении возможностей для сотрудничества украинского и иностранного бизнеса, увеличения срок возврата валюты аграриями от экспорта с 90 до 120 дней, расширение ассортимента оборонной продукции, закупаемой за валюту и прочее.

"Это ведет к увеличению спроса на безналичную валюту, стоимость которой напрямую влияет и на наличный рынок", – заявил Шевчишин.

Курс валют в Украине - прогноз банкира

11 июля начали действовать изменения по валютным ограничениям, утвержденные НБУ. Прежде всего изменения направлены на увеличение инвестиционной привлекательности Украины и привлечение частного иностранного капитала.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов.

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