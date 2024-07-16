Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 июля, вырос на 20 копеек и составляет 41,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 25 копеек - до 45,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 грн, евро - по курсу 44,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" вырос на 17 копеек и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 41 копейку - до 45,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,01 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 44,73 грн/евро, то есть гривна снизилась на 4 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что курс доллара сейчас поднимается еще и из-за новых решений НБУ по расширению возможностей для сотрудничества украинского и иностранного бизнеса, увеличение срока возврата валюты аграриями от экспорта с 90 до 120 дней, расширение ассортимента оборонной продукции, закупаемой за валюту и прочее. Это, по словам эксперта, и ведет к увеличению спроса на безналичную валюту, стоимость которой напрямую влияет и на наличный рынок.

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