В 'ПриватБанке' подешевела валюта: курс доллара и евро 29 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,10 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 29 января, подешевел на 5 копеек и составляет 43,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,45 гривни, а евро - по курсу 50,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 43,10 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 29 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,77 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 19 копеек. По отношению к евро гривня, в свою очередь, осталась на прежнем уровне. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,23 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 43,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,60 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,00 гривни за евро.

