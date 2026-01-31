Курс валют 31 января в Украине: сколько стоят евро и доллар в обменниках и банках

Аналитик предупредил, что в банках и обменниках будет наблюдаться существенный разброс котировок..

Курс доллара в Украине в субботу, 31 января, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 42,45 до 42,90 гривни и продажа от 43,05 до 43,35 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 50,70 до 51,20 гривни и продажа от 51,30 до 51,75 гривни.

По словам эксперта, из-за разного видения перспектив поведения доллара и евро аналитиками банков и отдельных крупных сетей обменников в последний день января будет наблюдаться существенный разброс котировок покупки и продажи валют в различных регионах Украины.

"Это даже будет позволять отдельным наиболее активным и продвинутым гражданам при удачном стечении обстоятельств зарабатывать 5−10 копеек на долларе и евро за счет операций покупки/продажи валюты в разных пунктах обмена валют. При этом глобального обвала наличных котировок обменников как по доллару, так и по евро на этих выходных украинцам ждать не стоит", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,81 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро.

