Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 22 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,83/42,88 грн/долл., а евро - 51,05/51,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 30 января подешевел на 2 копейки и составил 43,13 гривны за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,50 гривны за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 7 копеек и составлял 51,58 гривны за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,85 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составил 43 гривни за доллар, а курс евро также снизился на 5 копеек и составил 51,60 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,40 гривни, а евро - по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

