Курс валют в Украине 20 июня: сколько стоят доллар и евро в обменниках сегодня

Обменники снова будут ориентироваться на собственные задачи при выставлении курса валют.

Курс доллара в Украине в субботу, 20 июня, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 44,60 до 44,90 гривни и продажа от 44,95 до 45,25 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 51,40 до 51,70 гривни и продажа от 51,75 до 52,35 гриви.

"Часть обменников могут скорректировать коридоры покупки/продажи валюты еще на плюс-минус 3−8 копеек по доллару и на плюс-минус 5−10 копеек по евро в зависимости от своих индивидуальных задач и наличия платежеспособного спроса на валюту в своем регионе", - сообщил эксперт.

Видео дня

По его словам, большинство обменников проработают со разницей по доллару в пределах 20−30 копеек, а по евро - 20−50 копеек.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро.

В то же время на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 44,88/44,91 грн/долл., а к евро – 51,45/51,47 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: