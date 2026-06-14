Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 21 июня: свежий прогноз банкира

Отмечается, что эмоциональное состояние населения может оказывать влияние на курс валют.

В течении недели возможны колебания курса валюты в Украине из-за психологического фактора. Регулярный ракетно-дроновый террор влияет не только на инфраструктуру или бизнес, но и на поведение населения.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН указал, что валютный спрос может быть более "эмоциональным", но Нацбанк в состоянии с этим справиться.

По его мнению, курс доллара в Украине с 15 по 21 июня будет находиться в пределах 44,4-45,1 гривни на межбанке и 44,3-45 гривни на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4430-4500 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44300-45000 гривень.

При этом он указал, что курс евро в Украине в этот период будет находиться в пределах 51-52,5 гривни на межбанке и 51-52,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 5100-5250 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 51000-52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке июнь будет месяцем контролируемой динамики. Базовый сценарий на первый месяц лета остается умеренным: 43,8-44,8 грн за доллар и 51-52 грн за евро.

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