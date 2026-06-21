Сколько стоит валюта сегодня: курс доллара и евро в Украине 21 июня

Украинцам сегодня не стоит ожидать резких изменений курса.

Украинский валютный рынок на этой неделе внезапно изменил направление. Доллар перестал дорожать, а евро всего за несколько дней потерял более 60 копеек на фоне событий в мире и поддержки гривни со стороны Национального банка.

Аналитики Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 21 июня, в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 44,60-44,90 грн и продажа - 44,95-45,25 грн. При этом он считает, что курс евро сегодня будет в пределах: прием - 51,40-51,70 грн и продажа - 51,75-52,35 грн.

По его словам, часть обменников могут скорректировать коридоры покупки и продажи валюты еще на 3−8 копеек по доллару и на 5−10 копеек по евро в зависимости от индивидуальных задач и наличия спроса на валюту.

Видео дня

"Большинство обменников проработают со спредом по доллару в пределах 20−30 копеек и со спредом по евро в пределах 20−50 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 44,88/44,91 грн/долл., а к евро – 51,45/51,47 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: