Сколько будут стоить 100 долларов в последние дни апреля: прогноз банкира

Отмечается, что курс евро будет менее предсказуемым, чем курс доллара,

Украинский валютный рынок сохраняет относительную стабильность. Колебания курса валют в основном будут определяться внешними факторами.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что курс евро будет более подвержен изменениям и менее предсказуемым, чем курс доллара, поскольку зависит как от внутренних факторов, так и от глобального соотношения валют.

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в конце апреля и в первые дни мая будет находиться в пределах 43,8–44,35 гривни на межбанке и 43,75–44,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов гривнях в Украине до 3 мая будут стоить 4375–4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43750–44500 гривень.

При этом эксперт считает, что курс евро в это период будет находиться в пределах 50,5–52,5 гривни на межбанке и 50,5–52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 5050–5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50500–52000 гривень.

Курс валют в Украине - прогноз банкира на апрель

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что апрель, вероятно, станет месяцем, который будет иметь значение не только для второго квартала, но и для общей финансовой картины всего года.

По его мнению, в течение апреля курсы валют в Украине будут находиться в пределах: курс доллара – 43,75–44,50 грн/долл., а курс евро – 49,5–52 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: