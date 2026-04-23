Валюта продолжает дешеветь: свежий курс доллара и евро в Украине

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,65 грн, а евро – 51,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 23 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,73 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,70 грн/евро, а курс продажи – 51,42 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 23 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 23 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 41 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что если статус-кво в Украине и мире сохранится, то существенных изменений в курсе валют не произойдет. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 26 апреля будет находиться в пределах 43,5-44,25 грн/долл. на межбанковском рынке и 43,5-44,5 грн/долл. на наличном рынке.

