В 'ПриватБанке' дешевеет доллар: актуальный курс валют на четверг

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 23 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 44,25 гривны. Курс евро при оплате картой также остался на прежнем уровне – 52,08 гривны.

НБУ установил на 23 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 23 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,50 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 41 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,95 гривниза евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: