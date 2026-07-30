Гривня входит в зону турбулентности: прогноз курса доллара до 9 августа

Украинский бизнес уже готовится к осенне-зимнему периоду, что приводит к росту спроса на иностранную валюту.

Валютный рынок вступит в новый месяц с более широким спектром рисков, каждый из которых в отдельности не способен коренным образом изменить ситуацию, но вместе они могут вызвать более заметный всплеск спроса на иностранную валюту. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Одним из главных факторов, влияющих на рынок, по его словам, станет ситуация на рынке энергоносителей. Прежде всего это связано с нестабильностью мировых цен на нефть, из-за чего импортеры топлива могут активнее скупать валюту для будущих закупок.

Кроме того, украинский бизнес уже готовится к осенне-зимнему периоду, закупая топливо, генераторы, энергетическое оборудование, комплектующие и другие импортные товары. Это также будет формировать дополнительный спрос на иностранную валюту.

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"Часть валютного спроса будет носить не спекулятивный, а вполне прагматичный характер. Это будет своеобразный "запас прочности", который компании постараются сформировать до наступления холодов", – говорит эксперт.

Лесовой также отметил, что стоимость топлива будет влиять на рынок и из-за поведения населения, ведь ценники на автозаправочных станциях давно стали для граждан одним из самых заметных "термометров" инфляции. Когда топливо дорожает, люди ожидают дальнейшего повышения транспортных расходов, стоимости доставки, продуктов и других товаров. В таких условиях часть граждан традиционно начинает больше интересоваться долларом и евро.

Еще одним фактором остаются регулярные российские ракетно-дроновые атаки. Разрушение энергетической и транспортной инфраструктуры требует импорта оборудования для восстановления, а также может затруднять экспорт, сокращая поступления валютной выручки.

В то же время, как отмечает Лесовой, существенного перехода населения на доллар пока не прогнозируется. Гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа остаются достаточно привлекательными, чтобы компенсировать инфляцию и сдерживать спрос на валюту.

Дополнительным положительным фактором для гривни станет сезонное увеличение предложения сельскохозяйственной продукции, которое традиционно сдерживает рост цен на продукты. Хотя этот эффект может быть частично нивелирован удорожанием логистики или перебоями с поставками.

По прогнозу банкира, в течение 3–9 августа курс доллара на межбанке составит 44,6–45,2 грн, а на наличном рынке – 44,8–45 грн. Курс евро ожидается в пределах 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн в наличном сегменте. На европейскую валюту, помимо внутреннего курса гривни, будет продолжать влиять соотношение евро к доллару на мировых рынках, которое, по оценкам эксперта, останется в диапазоне 1,135–1,155.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 30 июля снизился на 10 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,53 грн/евро, а курс продажи – 51,25 грн/евро.

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