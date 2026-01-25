100 долларов в Украине могут ударить по кошельку: прогноз банкира до конца января

Банкир считает, что конец января будет спокойным на валютном рынке.

Война в Украине остается главным негативным фактором, поэтому в случае обострения ситуации возможны эмоциональные реакции на валютном рынке. Зачастую проявляется в расширении разницы между продажей и покупкой валюты, а безналичный сегмент остается относительно стабильным.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что курс доллара в Украине до конца января будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях до 1 февраля будут стоить 4250-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 42500-43500 гривень.

Видео дня

При этом он указал, что курс евро в Украине в этот период будет находиться в пределах 49-50,5 гривни на межбанке и 49-50,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4900-5050 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 49000-50500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс доллара в Украине в январе 2026 года не удивит резкими изменениями. НБУ, как и ранее, будет контролировать ситуацию на валютном рынке, хотя в начале месяца американская валюта может несколько подорожать.

По его словам, вероятный коридор для официального курса составляет 42,2-42,8 гривни за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: